Спасатели в Умани перешли на усиленный режим

В Умани специальный отряд Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области будет обеспечивать безопасность паломников-хасидов во время празднования Рош-ха-Шана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В связи с прибытием хасидов черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. В состав спасательного отряда вошли: пожарники, водолазы, пиротехники, сотрудники отделения радиационной, химической и биологической защиты, а также медики.

В общем, численность спецотряда составляет 117 человек личного состава и 26 единиц специальной и пожарно-спасательной техники.

В то же время, на случай осложнения обстановки, планируется дополнительно привлечь спецтехнику, в частности будет привлечен еврокоптер из специального авиационного отряда ГСЧС для обеспечения аэро-медицинской эвакуации.

Как сообщало ранее РБК-Украина в Умани приняты усиленные меры безопасности накануне праздника Рош-ха-Шана, туда были направлены дополнительные подразделения полиции.

Также сообщалось, что ГСЧС создала в Умани рабочую группу, которая занимается осмотром мест проживания паломников-хасидов и объясняет владельцам домов правила безопасности.