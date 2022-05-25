В Умани слышали взрывы. Продолжается воздушная тревога
Фото: В Умани слышали взрывы (Getty Images)
Умань, вероятно, подвергся атаке войск РФ. Жители города слышали взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Черкассы".
В Черкасской области в 19:36 раздался сигнал воздушной тревоги. Примерно через 50 минут стало известно о взрывах в Умани.
"В Умани были слышны взрывы", – говорится в сообщении.
Обновлено в 21:25. Воздушная тревога на территории области сохраняется, официальных сообщений о "прилетах" в регионе не поступало.
Напомним, в оккупированном Севастополе зафиксировали загрузку крылатых ракет на корабли Черноморского флота РФ.
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