В Умані чули вибухи. Триває повітряна тривога
Фото: В Умані чули вибухи (Getty Images)
Умань, імовірно, зазнав атаки військ РФ. Мешканці міста чули вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Черкаси".
У Черкаській області в 19:36 пролунав сигнал повітряної тривоги. Орієнтовно через 50 хвилин стало відомо про вибухи в Умані.
"В Умані було чутно вибухи", – йдеться в повідомленні.
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