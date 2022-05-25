ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Умані чули вибухи. Триває повітряна тривога

Новость на русском →
Черкаська область, Середа 25 травня 2022 20:35
В Умані чули вибухи. Триває повітряна тривога Фото: В Умані чули вибухи (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Умань, імовірно, зазнав атаки військ РФ. Мешканці міста чули вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Черкаси".

У Черкаській області в 19:36 пролунав сигнал повітряної тривоги. Орієнтовно через 50 хвилин стало відомо про вибухи в Умані.

"В Умані було чутно вибухи", – йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская область Умань ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту