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До Умані на Рош га-Шана прибуло понад 35 тисяч хасидів

Фото: до Умані на Рош га-Шана прибуло понад 35 тисяч хасидів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

До Умані на святкування Рош га-Шана (єврейського нового року) прибуло тисячі паломників. У місті працює координаційний штаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.

За даними правоохоронців, попри війну, цього року до Умані приїхало понад 35 тисяч хасидів.

У місті цілодобово працює координаційний штаб, в якому представники Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ДМС та інших служб. Також до Умані прибули ізраїльські поліцейські.

Триває заборона на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних засобів, холодної зброї.

 

Фото: до Умані прибуло понад 35 тисяч хасидів (t.me/mvs_ukraine)

Святкування Рош га-Шана

Нагадаємо, єврейське свято Рош га-Шана відзначається на честь створення світу, він символізує початок нового року і завершення року, що минає. Цього року Рош га-Шана святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

На період європейського нового року до Умані з'їжджаються хасиди, оскільки у місті знаходиться могила цадика Нахмана. Проте цього року влада Ізраїль закликали паломників не їхати до України.

Раніше стало відомо, що в Умані введуть низку обмежень на період Рош га-Шана. Зокрема, буде заборонено продавати алкоголь, салюти, феєрверки та іграшки, які імітують зброю.

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УманьРош ха-Шана