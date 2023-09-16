ua en ru
Сб, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Умані на Рош га-Шана прибуло понад 35 тисяч хасидів

Умань, Субота 16 вересня 2023 13:27
UA EN RU
До Умані на Рош га-Шана прибуло понад 35 тисяч хасидів Фото: до Умані на Рош га-Шана прибуло понад 35 тисяч хасидів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

До Умані на святкування Рош га-Шана (єврейського нового року) прибуло тисячі паломників. У місті працює координаційний штаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.

За даними правоохоронців, попри війну, цього року до Умані приїхало понад 35 тисяч хасидів.

У місті цілодобово працює координаційний штаб, в якому представники Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ДМС та інших служб. Також до Умані прибули ізраїльські поліцейські.

Триває заборона на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних засобів, холодної зброї.

Фото: до Умані прибуло понад 35 тисяч хасидів (t.me/mvs_ukraine)

Святкування Рош га-Шана

Нагадаємо, єврейське свято Рош га-Шана відзначається на честь створення світу, він символізує початок нового року і завершення року, що минає. Цього року Рош га-Шана святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

На період європейського нового року до Умані з'їжджаються хасиди, оскільки у місті знаходиться могила цадика Нахмана. Проте цього року влада Ізраїль закликали паломників не їхати до України.

Раніше стало відомо, що в Умані введуть низку обмежень на період Рош га-Шана. Зокрема, буде заборонено продавати алкоголь, салюти, феєрверки та іграшки, які імітують зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Умань Рош ха-Шана
NEWS
Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України
Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна