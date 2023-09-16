В Умань на Рош ха-Шана прибыло более 35 тысяч хасидов

В Умань на празднование Рош ха-Шана (еврейского нового года) прибыли тысячи паломников. В городе работает координационный штаб.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

По данным правоохранителей, несмотря на войну, в этом году в Умань приехали более 35 тысяч хасидов.

В городе круглосуточно работает координационный штаб, где представители Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ГМС и других служб. Также в Умань прибыли израильские полицейские.

Запрещается продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических средств, холодного оружия.

Фото: в Умань прибыло более 35 тысяч хасидов (t.me/mvs_ukraine)

Празднование Рош ха-Шана

Напомним, еврейский праздник Рош ха-Шана отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение уходящего года. В этом году Рош ха-Шана будут праздновать с 15 по 17 сентября.

На период европейского нового года в Умань съезжаются хасиды, поскольку в городе находится могила цадика Нахмана. Однако в этом году власти Израиль призвали паломников не ехать в Украину.

Ранее стало известно, что в Умани будет введен ряд ограничений на период Рош ха-Шана. В частности, будет запрещено продавать алкоголь, салюты, фейерверки и игрушки, имитирующие оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.