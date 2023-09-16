ua en ru
Сб, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Умань на Рош ха-Шана прибыло более 35 тысяч хасидов

Умань, Суббота 16 сентября 2023 13:27
UA EN RU
В Умань на Рош ха-Шана прибыло более 35 тысяч хасидов Фото: в Умань на Рош ха-Шана прибыло более 35 тысяч хасидов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Умань на празднование Рош ха-Шана (еврейского нового года) прибыли тысячи паломников. В городе работает координационный штаб.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

По данным правоохранителей, несмотря на войну, в этом году в Умань приехали более 35 тысяч хасидов.

В городе круглосуточно работает координационный штаб, где представители Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ГМС и других служб. Также в Умань прибыли израильские полицейские.

Запрещается продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических средств, холодного оружия.

Фото: в Умань прибыло более 35 тысяч хасидов (t.me/mvs_ukraine)

Празднование Рош ха-Шана

Напомним, еврейский праздник Рош ха-Шана отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение уходящего года. В этом году Рош ха-Шана будут праздновать с 15 по 17 сентября.

На период европейского нового года в Умань съезжаются хасиды, поскольку в городе находится могила цадика Нахмана. Однако в этом году власти Израиль призвали паломников не ехать в Украину.

Ранее стало известно, что в Умани будет введен ряд ограничений на период Рош ха-Шана. В частности, будет запрещено продавать алкоголь, салюты, фейерверки и игрушки, имитирующие оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань Рош ха-Шана
NEWS
Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины
Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна