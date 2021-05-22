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В Умани в результате стрельбы пострадали двое хасидов

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Умань, Суббота 22 мая 2021 21:30
В Умани в результате стрельбы пострадали двое хасидов Фото: стрельба произошла в хасидском квартале Умани (ch.npu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Умани в субботу, 22 мая, произошла стрельба в хасидском квартале. В результате инцидента двое хасидов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Стрельба произошла около 15:00 на улице Софьи Перовской.

"В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте продолжаются следственные действия.

"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который убежал до приезда правоохранителей", - добавили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, днями в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть на Печерске из пневматического оружия.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе дорожный конфликт завершился перестрелкой. Два человека получили ранения.

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