В Умани разгорелся скандал с нардепом, Раду просят вмешаться в ситуацию

В Умани разгорелся скандал с нардепом Антоном Яценко, работницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на его поведение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook секретаря Уманского городского совета Людмилы Кирилюк.

Кроме того, Кирилюк опубликовала видео, в котором работницы комитета обратились к комитету по вопросам депутатской этики ВР. В видео также приведены несколько скриншотов общения депутата с женщинами, где якобы Яценко говорит, что они предоставляют интимные услуги руководству.

"Мы, женщины, которые работают в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку". - говорится в видеообращении.

По словам работниц горсовета, "лживыми политическими технологиями" нардеп пытается дискредитировать женщин перед местными выборами, и это недопустимо.

Напомним, ранее был еще один скандал с народным избранником. Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в ходе заседания ВР переписывался с девушкой из сферы интимных услуг. Журналисты сфотографировали переписку парламентария и обнародовали в интернете, но сам нардеп все отрицал. Яременко подчеркивал, что специально все подстроил, чтобы "спровоцировать непрофессиональных журналистов".

После этого глава комитета по вопросам внешней политики Яременко написал заявление об отставке. Его уволили через три месяца после написания заявления.