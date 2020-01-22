ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Умани разгорелся скандал с нардепом, Раду просят вмешаться в ситуацию

Новости » Политика     22.01.2020 - 14:20
В Умани разгорелся скандал с нардепом, Раду просят вмешаться в ситуацию
Фото: Антон Яценко (УНИАН)

Работницы Уманского горсовета обратились к Верховной раде

В Умани разгорелся скандал с нардепом Антоном Яценко, работницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на его поведение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook секретаря Уманского городского совета Людмилы Кирилюк.

Кроме того, Кирилюк опубликовала видео, в котором работницы комитета обратились к комитету по вопросам депутатской этики ВР. В видео также приведены несколько скриншотов общения депутата с женщинами, где якобы Яценко говорит, что они предоставляют интимные услуги руководству.

В Умани разгорелся скандал с нардепом, Раду просят вмешаться в ситуацию

"Мы, женщины, которые работают в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку". - говорится в видеообращении.

По словам работниц горсовета, "лживыми политическими технологиями" нардеп пытается дискредитировать женщин перед местными выборами, и это недопустимо.

Напомним, ранее был еще один скандал с народным избранником. Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в ходе заседания ВР переписывался с девушкой из сферы интимных услуг. Журналисты сфотографировали переписку парламентария и обнародовали в интернете, но сам нардеп все отрицал. Яременко подчеркивал, что специально все подстроил, чтобы "спровоцировать непрофессиональных журналистов".

После этого глава комитета по вопросам внешней политики Яременко написал заявление об отставке. Его уволили через три месяца после написания заявления.

Разумков назвал условие пересмотра зарплат нардепов и чиновников В Херсоне объявили подозрение экс-помощнику нардепа, проводится спецоперация
Новости Украины нардепскандалУмань
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь