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В Умані розгорівся скандал з нардепом, Раду просять втрутитися в ситуацію

Новини » Політика     22.01.2020 - 14:20
В Умані розгорівся скандал з нардепом, Раду просять втрутитися в ситуацію
Фото: Антон Яценко (УНІАН)

Працівниці Уманської міськради звернулись до Верховної ради

В Умані розгорівся скандал з нардепом Антоном Яценком, працівниці виконавчого комітету Уманської міськради поскаржились до Верховної Ради на його поведінку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook секретаря Уманської міської ради Людмили Кирилюк.

Крім того, Кирилюк опублікувала відео, в якому працівниці комітету звернулись до комітету з питань депутатської етики ВР. У відео також наведені кілька скриншотів спілкування депутата із жінками, де нібито Яценко каже, що вони надають інтимні послуги керівництву.

В Умані розгорівся скандал з нардепом, Раду просять втрутитися в ситуацію

"Ми, жінки, які працюють в органах місцевого самоврядування, вважаємо негідною поведінку народного депутата Антона Яценка. У своїх кишенькових інтернет-ресурсах він розповсюджує брехливу інформацію про жінок-працівників міської ради. Це є прямий тиск, у тому числі за статевою ознакою". - йдеться у відеозверненні.

За словами працівниць міськради, "брехливими політичними технологіями" нардеп намагається дискредитувати жінок перед місцевими виборами, і це неприпустимо.

Нагадаємо, раніше був ще один скандал з народним обранцем. Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко в ході засідання ВР листувався з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Журналісти сфотографували листування парламентарія і оприлюднили в інтернеті, але сам нардеп все заперечував. Яременко підкреслював, що спеціально все підстроїв, щоб "спровокувати непрофесійних журналістів".

Після цього глава комітету з питань зовнішньої політики Яременко написав заяву про відставку. Його звільнили через три місяці після написання заяви.

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