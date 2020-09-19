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В Умани пропагандист призывал к межнациональной вражде

Автор: Дмитрий Левицкий

В Умани накануне празднования Рош ха-Шана интернет-пропагандист призывал к межнациональной вражде. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Интернет-пропагандистом оказался местный житель. Он размещал в соцсети материалы с призывами к расовой вражде и ненависти.

В частности, злоумышленник публиковал дискриминационные статьи о еврейской национальности и призывал к истреблению граждан этой нации.

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"По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения", - отметили в СБУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по этому факту, но по какой именно статье в СБУ не уточнили.

Отметим, РБК-Украина в материале "Мы страдали достаточно". Как хасиды в Умани отмечают Рош ха-Шана во время пандемии" рассказывало о том, что происходит в городе во время празднования иудейского Нового года.

Кроме того, правоохранители составили 7 административных протоколов в местах паломничества хасидов.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныУманьхасидыРош Ха-Шана