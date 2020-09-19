ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Умані пропагандист закликав до міжнаціональної ворожнечі

Автор: Дмитро Левицький

В Умані напередодні святкування Рош га-Шана інтернет-пропагандист закликав до міжнаціональної ворожнечі. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Інтернет-пропагандистом виявився місцевий житель. Він розміщував в соцмережі дописи із закликами до расової ворожнечі та ненависті.

Зокрема, зловмисник публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності та закликав до винищення громадян цієї нації.

Популярні новини

"За попередніми висновками експертів, опубліковані правопорушником матеріали містять прямі заклики до проведення геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за цим фактом, але за якою саме статтею в СБУ не уточнили.

Зазначимо, РБК-Україна в матеріалі "Ми страждали достатньо". Як хасиди в Умані відзначають Рош га-Шана під час пандемії" розповідало про те, що відбувається в місті під час святкування юдейського Нового року.

Крім того, правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів в місцях паломництва хасидів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки УкраїниУманьхасидыРош Ха-Шана