В Умани произошел пожар в арендованной хасидами квартире

В Умани, в арендованной хасидами квартире произошло возгорание кондиционера. Инцидент спровоцировал повреждение газопровода, спасатели проводили эвакуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.
"Вчера вечером, около 20:00, в одной из квартир многоэтажного дома произошло короткое замыкание и возгорание кондиционера. В результате произошло повреждение газопровода", - говорится в сообщении.
По информации пресс-цента, спасатели провели эвакуацию жителей на безопасное расстояние и обеспечили охрану места происшествия.
Кроме того, чтобы предотвратить взрыв, была перекрыта подача газа в квартиру.
Отмечено, что спасатели ликвидировали возгорание, а после проведения всех необходимых мероприятий паломники-хасиды вернулись в свои дома.
Сейчас устанавливаются причины возгорания.
#Умань: В арендованном хасидами помещении произошло возгорание кондиционера Вчера вечером, около 20.00, в одной из квартир многоэтажного дома произошло короткое замыкание и возгорание кондиционера. В результате произошло повреждение газопровода. Правоохранители отреагировали мгновенно-провели эвакуацию жителей на безопасное расстояние и обеспечили охрану места происшествия. Чтобы предупредить взрыв, полицейский Полиция Черкасской области перекрыл подачу газа, а спасатели ГСЧС Украины оперативно ликвидировали возгорание. После проведения всех необходимых мероприятий паломники-хасиды вернулись в свои дома. Устанавливаются причины возгорания.Posted by МВД Украины on Tuesday, September 7, 2021