В Умани произошел пожар в арендованной хасидами квартире

"Вчера вечером, около 20:00, в одной из квартир многоэтажного дома произошло короткое замыкание и возгорание кондиционера. В результате произошло повреждение газопровода", - говорится в сообщении.

По информации пресс-цента, спасатели провели эвакуацию жителей на безопасное расстояние и обеспечили охрану места происшествия.

Кроме того, чтобы предотвратить взрыв, была перекрыта подача газа в квартиру.

Отмечено, что спасатели ликвидировали возгорание, а после проведения всех необходимых мероприятий паломники-хасиды вернулись в свои дома.

Сейчас устанавливаются причины возгорания.