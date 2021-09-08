RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Умані сталася пожежа в орендованій хасидами квартирі

Автор: Ілона Свиридова

В Умані, в орендованій хасидами квартирі сталося загоряння кондиціонера. Інцидент спровокував пошкодження газопроводу, рятувальники проводили евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

"Вчора ввечері, близько 20:00, в одній із квартир багатоповерхового будинку сталося коротке замикання та загоряння кондиціонера. У результаті відбулося пошкодження газопроводу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-центу, рятувальники провели евакуацію мешканців на безпечну відстань і забезпечили охорону місця події.

Крім того, аби запобігти вибухові, було перекрито подачу газу у квартиру.

Зазначено, що рятувальники ліквідували загоряння, а після проведення всіх необхідних заходів паломники-хасиди повернулися до своїх помешкань.

Наразі встановлюються причини загоряння.

#Умань: В орендованому хасидами помешканні відбулося загоряння кондиціонера Вчора ввечері, близько 20.00, в одній із квартир багатоповерхового будинку сталося коротке замикання та загоряння кондиціонера. У результаті відбулося пошкодження газопроводу. Правоохоронці відреагували миттєво - провели евакуацію мешканців на безпечну відстань і забезпечили охорону місця події. Аби попередити вибух, поліцейський Поліція Черкаської області перекрив подачу газу, а рятувальники ДСНС України оперативно ліквідували загоряння. Після проведення всіх необхідних заходів паломники-хасиди повернулися до своїх помешкань. Встановлюються причини загоряння.

Posted by МВС України on Tuesday, September 7, 2021

Читайте РБК-Україна в Google News
УманьРош ха-ШанаПожежаДСНС