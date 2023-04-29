В Умані під час розбору завалів будинку спалахнула пожежа (відео)

"В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром. Там працюють в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Удар по будинку в Умані

Нагадаємо, що під час масованої атаки росіян, яка сталася 28 квітня, одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Внаслідок чого один із під'їздів був фактично знищений.

За останніми даними, внаслідок цього удару загинуло 23 особи, з них 4 дитини. Травмовано 18, а ще 17 громадян врятовано. Розбір завалів продовжується.

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