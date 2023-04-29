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В Умани во время разбора завалов дома вспыхнул пожар (видео)

Фото: в Умани во время разбора завалов дома загорелся пожар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во время разбора завалов дома в Умани, в который попала российская ракета, произошел пожар. Он вспыхнул из-за ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

"В Умани, во время разбора завалов разрушенной многоэтажки, снова вспыхнул пожар. Как объяснили спасатели, его раздуло ветром. Там работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Удар по дому в Умани

Напомним, что во время массированной атаки россиян, произошедшей 28 апреля, одна из ракет попала в многоэтажку в Умани. В результате чего один из подъездов был фактически уничтожен.

По последним данным, в результате этого удара погибли 23 человека, из них 4 ребенка. Травмированы 18, а еще 17 граждан спасены. Разбор завалов продолжается.

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УманьПожарракетный удар