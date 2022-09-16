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В Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов

Новина українською →
Умань, Пятница 16 сентября 2022 11:46
В Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов Фото: В Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С четверга, 15 сентября, в Умани ограничили доступ в район паломничества брацлавских хасидов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана Ирины Рыбницкой в Facebook.

Кроме того, в период с 19 по 30 сентября в городе будет запрещена продажа алкогольных напитков, пиротехники, ножей и игрушек, имитирующих оружие.

При этом паломники, смогут передвигаться по городу после начала комендантского часа только при сопровождении полиции.

По ее словам, хасидов предупредили об опасности, после чего происходит регистрация, где они подписывают документ о том, что проинформированы о ситуации в Украине.

"Следует отметить, что приедут наиболее религиозные паломники, так что празднование не будет таким, как прошлых лет. Мы ожидаем, что в этом году паломничество будет более религиозным, то есть это не празднование, поскольку, прежде всего, для них Рош га-Шана - это молитва", - пояснила Рыбницкая.

Напомним, в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана.

До этого хасидов просили не ехать в Украину на Рош ха-Шана.

Добавим, что в Умани подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги во время празднования Рош ха-Шана.

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Умань Война России против Украины Рош ха-Шана
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