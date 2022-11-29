В Умані критична ситуація зі світлом: що відомо

В Умані (Черкаська область) спостерігається критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Южноукраїнської АЕС. В місті навіть об’єкти критичної інфраструктури працюють частково.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Умані Ірини Плетньової.
"В нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинені два реактори. Звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", - розповіла вона.
вул. Кизила, 2;
вул. Кизила, 8;
вул. Незалежності, 11;
вул. Незалежності, 5;
вул. Небесної сотні, 13;
вул. Садова, 9;
вул. Садова, 7;
вул. Республіканська, 1;
вул. Мічуріна, 7;
вул. Котляревського, 23а;
вул. Незалежності, 69/20;
вул. Центральна, 9,(село Полянецьке);
вул. Миколи Хвильового, 17;
вул. Інтернаціональна, 77;
вул. Київська, 21;
вул. Короленка, 24;
вул. Набережна, 6;
вул. Європейська ,76;
вул. Гонти, 3.
Як повідомлялося, 23 листопада всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС були аварійно зупинені. Причиною цього стало руйнування електромереж.
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