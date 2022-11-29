UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Умані критична ситуація зі світлом: що відомо

Фото: в Умані критична ситуація зі світлом (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Умані (Черкаська область) спостерігається критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Южноукраїнської АЕС. В місті навіть об’єкти критичної інфраструктури працюють частково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Умані Ірини Плетньової.

"В нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинені два реактори. Звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", - розповіла вона.

Адреси "Пунктів незламності" в Умані:

вул. Кизила, 2;

вул. Кизила, 8;

вул. Незалежності, 11;

вул. Незалежності, 5;

вул. Небесної сотні, 13;

вул. Садова, 9;

вул. Садова, 7;

вул. Республіканська, 1;

вул. Мічуріна, 7;

вул. Котляревського, 23а;

вул. Незалежності, 69/20;

вул. Центральна, 9,(село Полянецьке);

вул. Миколи Хвильового, 17;

вул. Інтернаціональна, 77;

вул. Київська, 21;

вул. Короленка, 24;

вул. Набережна, 6;

вул. Європейська ,76;

вул. Гонти, 3.

Як повідомлялося, 23 листопада всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС були аварійно зупинені. Причиною цього стало руйнування електромереж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Умань