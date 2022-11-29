В Умані критична ситуація зі світлом: що відомо

Фото: в Умані критична ситуація зі світлом (ілюстрація/GettyImages)

В Умані (Черкаська область) спостерігається критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Южноукраїнської АЕС. В місті навіть об’єкти критичної інфраструктури працюють частково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Умані Ірини Плетньової.

"В нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинені два реактори. Звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", - розповіла вона. Адреси "Пунктів незламності" в Умані: вул. Кизила, 2; вул. Кизила, 8; вул. Незалежності, 11; вул. Незалежності, 5; вул. Небесної сотні, 13; вул. Садова, 9; вул. Садова, 7; вул. Республіканська, 1; вул. Мічуріна, 7; вул. Котляревського, 23а; вул. Незалежності, 69/20; вул. Центральна, 9,(село Полянецьке); вул. Миколи Хвильового, 17; вул. Інтернаціональна, 77; вул. Київська, 21; вул. Короленка, 24; вул. Набережна, 6; вул. Європейська ,76; вул. Гонти, 3.