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В Умані критична ситуація зі світлом: що відомо

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Умань, Вівторок 29 листопада 2022 11:22
В Умані критична ситуація зі світлом: що відомо Фото: в Умані критична ситуація зі світлом (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Умані (Черкаська область) спостерігається критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Южноукраїнської АЕС. В місті навіть об’єкти критичної інфраструктури працюють частково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Умані Ірини Плетньової.

"В нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинені два реактори. Звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", - розповіла вона.

Адреси "Пунктів незламності" в Умані:

вул. Кизила, 2;

вул. Кизила, 8;

вул. Незалежності, 11;

вул. Незалежності, 5;

вул. Небесної сотні, 13;

вул. Садова, 9;

вул. Садова, 7;

вул. Республіканська, 1;

вул. Мічуріна, 7;

вул. Котляревського, 23а;

вул. Незалежності, 69/20;

вул. Центральна, 9,(село Полянецьке);

вул. Миколи Хвильового, 17;

вул. Інтернаціональна, 77;

вул. Київська, 21;

вул. Короленка, 24;

вул. Набережна, 6;

вул. Європейська ,76;

вул. Гонти, 3.

Як повідомлялося, 23 листопада всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС були аварійно зупинені. Причиною цього стало руйнування електромереж.

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