В Умани критическая ситуация со светом: что известно
В Умани (Черкасская область) наблюдается критическая ситуация с энергообеспечением из-за остановки энергоблоков Южноукраинской АЭС. В городе даже объекты критической инфраструктуры работают частично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Умани Ирины Плетневой.
"В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора. Оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города заживлена частично", - рассказала она.
Адреса "Пунктов незламности" в Умани:
ул. Кызыла, 2;
ул. Кызыла, 8;
ул. Независимости, 11;
ул. Независимости, 5;
ул. Небесной сотни, 13;
ул. Садовая, 9;
ул. Садовая, 7;
ул. Республиканская, 1;
ул. Мичурина, 7;
ул. Котляревского, 23а;
ул. Независимости, 69/20;
ул. Центральная, 9, (село Полянецкое);
ул. Николая Хвылевого, 17;
ул. Интернациональная, 77;
ул. Киевская, 21;
ул. Короленко, 24;
ул. Набережная, 6;
ул. Европейская, 76;
ул. Гонты, 3.
Как сообщалось, 23 ноября, все энергоблоки Южноукраинской АЭС были аварийно остановлены. Причиной этого стало разрушение электросетей.
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