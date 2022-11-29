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В Умани критическая ситуация со светом: что известно

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Умань, Вторник 29 ноября 2022 11:22
В Умани критическая ситуация со светом: что известно Фото: в Умани критическая ситуация со светом (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Умани (Черкасская область) наблюдается критическая ситуация с энергообеспечением из-за остановки энергоблоков Южноукраинской АЭС. В городе даже объекты критической инфраструктуры работают частично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Умани Ирины Плетневой.

"В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора. Оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города заживлена частично", - рассказала она.

Адреса "Пунктов незламности" в Умани:

ул. Кызыла, 2;

ул. Кызыла, 8;

ул. Независимости, 11;

ул. Независимости, 5;

ул. Небесной сотни, 13;

ул. Садовая, 9;

ул. Садовая, 7;

ул. Республиканская, 1;

ул. Мичурина, 7;

ул. Котляревского, 23а;

ул. Независимости, 69/20;

ул. Центральная, 9, (село Полянецкое);

ул. Николая Хвылевого, 17;

ул. Интернациональная, 77;

ул. Киевская, 21;

ул. Короленко, 24;

ул. Набережная, 6;

ул. Европейская, 76;

ул. Гонты, 3.

Как сообщалось, 23 ноября, все энергоблоки Южноукраинской АЭС были аварийно остановлены. Причиной этого стало разрушение электросетей.

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