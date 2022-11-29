В Умани критическая ситуация со светом: что известно

Фото: в Умани критическая ситуация со светом (иллюстрация/GettyImages)

В Умани (Черкасская область) наблюдается критическая ситуация с энергообеспечением из-за остановки энергоблоков Южноукраинской АЭС. В городе даже объекты критической инфраструктуры работают частично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Умани Ирины Плетневой.

"В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора. Оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города заживлена частично", - рассказала она. Адреса "Пунктов незламности" в Умани: ул. Кызыла, 2; ул. Кызыла, 8; ул. Независимости, 11; ул. Независимости, 5; ул. Небесной сотни, 13; ул. Садовая, 9; ул. Садовая, 7; ул. Республиканская, 1; ул. Мичурина, 7; ул. Котляревского, 23а; ул. Независимости, 69/20; ул. Центральная, 9, (село Полянецкое); ул. Николая Хвылевого, 17; ул. Интернациональная, 77; ул. Киевская, 21; ул. Короленко, 24; ул. Набережная, 6; ул. Европейская, 76; ул. Гонты, 3.