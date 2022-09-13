В Умани для хасидов подготовили укрытие на случай воздушной тревоги, - ОВА

В Умани (Черкасская область) перед празднованием еврейского Нового года Рош-ха-Шана подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской ОВА Игоря Табурця в эфире национального телемарафона.

"В Умани имеем 21 простейшее укрытие, они были переоборудованы из подвалов. У самого места празднований есть специальное укрытие на 2-2,5 тыс. человек", - заявил глава области.

Во время паломничества хасидов с 19 по 30 сентября в Умани будет действовать усиленный режим безопасности.

Правоохранители провели учения в Умани накануне прпиїзду хасидов. Среди запланированных мер безопасности во время празднования будет запрещена массовая торговля и скопление людей.