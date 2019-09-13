В Умани ГСЧС обследует места проживания паломников

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала в Умани (Черкасская область) рабочую группу, которая займется обследованием мест проживания и пребывания паломников-хасидов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Уманского городского совета.

Как сообщается, группа проводит обследование мест проживания паломников и объясняет владельцам домов правила безопасности.

"Создана рабочая группа по обследованию мест проживания и пребывания паломников-хасидов. Мы объясняем владельцам домов что нужно для того, чтобы обеспечить безопасность этих домов, а самое главное - безопасность людей, которые будут там проживать", - говорится в заявлении.

Также в четверг, 12 сентября, спасатели провели тактико-специальные тренировки на территории местной синагоги.

"Личный состав еще раз ознакомился с объектом, определили соответствующие меры и степени. В настоящее время работа проводится в направлении предупреждения пожаров на данных объектах и вообще в городе в целом", - отметили в горсовете.

Напомним, ранее сообщалось, что на празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана, в Умань в конце сентября приедут около 40 тысяч паломников-хасидов. Ожидается, что паломники-хасиды будут находиться в Украине в период с 23 сентября по 4 октября. Кроме того, в Умани и Черкасской области правоохранители будут нести службу в усиленном режиме, а в случае экстренных ситуаций будет задействован медицинский вертолет ГСЧС.