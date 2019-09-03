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В Украину на празднование Рош ха-Шана приедет около 40 тыс. хасидов

Новости » Общество    03.09.2019 - 10:54
В Украину на празднование Рош ха-Шана приедет около 40 тыс. хасидов
Иллюстративное фото (unian_301371)

Хасиды будут находиться в Украине с 23 сентября по 4 октября

В конце сентября в Украину приедут около 40 тысяч паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана в Умани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По предварительным оценкам, с 23 сентября по 4 октября в мероприятиях примут участие около 40 тыс. паломников из многих стран мира, наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу", - говорится в сообщении.

В Умани, куда съезжаются паломники, и в Черкасской области правоохранители будут нести службу в усиленном режиме, а для экстренных ситуаций будет привлечен медицинский вертолет ГСЧС.

Отметим, что паломники-хасиды ежегодно съезжаются в Умань на празднование иудейского Нового года. Празднование в Умани связано с тем, что в городе похоронен цадик (праведник) Нахман, а его могила - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей брацлавского течения хасидизма.

Напомним, в Украину в 2018 году на празднование Рош ха-Шана прибыли 28 тыс. хасидов.

Как сообщает РБК-Украина, Украинская православная церковь Московского патриархата провела Крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры днем ранее (27 июля 2018 года). Во время шествия правоохранители задержали нескольких человек, которые пытались помешать движению колонны верующих.

В Украину на празднование Рош ха-Шана прибыли 28 тыс. хасидов В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли уже около 3 тыс. паломников
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