В Умань привезли маски та антисептики для хасидів-паломників

В Умань привезли маски і антисептики для хасидів-паломників. Зокрема, в місто доставили майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч захисних масок.

Крім того, Центр громадського здоров'я надрукував інформаційні матеріали з правилами поведінки протягом перебування в Україні, картою лабораторій тестування на COVID-19, корисними номерами телефонів та інше.

Паломники зможуть отримати Засоби захисту в наметі Червоного Хреста України, який знаходиться в Умані на вулиці Пушкінській.

Крім того, ЦОЗ вперше запустив гарячу інформаційну лінію, по якій паломників консультувати з питань здоров'я англійською та івриті.