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В Умань привезли маски та антисептики для хасидів-паломників

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Умань, Четвер 02 вересня 2021 20:24
В Умань привезли маски та антисептики для хасидів-паломників Фото: в Умань привезли маски і антисептики для хасидів-паломників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Умань привезли маски і антисептики для хасидів-паломників. Зокрема, в місто доставили майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч захисних масок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

Крім того, Центр громадського здоров'я надрукував інформаційні матеріали з правилами поведінки протягом перебування в Україні, картою лабораторій тестування на COVID-19, корисними номерами телефонів та інше.

Паломники зможуть отримати Засоби захисту в наметі Червоного Хреста України, який знаходиться в Умані на вулиці Пушкінській.

Крім того, ЦОЗ вперше запустив гарячу інформаційну лінію, по якій паломників консультувати з питань здоров'я англійською та івриті.

Нагадавши, понад півсотні поліцейських охоронятимуть порядок в Умані під час Рош ха-Шана.

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Умань Мінстерство охорони здоров'я України
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