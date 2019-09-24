В Умань приехали почти 2 тыс. хасидов

В город Умань Черкасской области на празднование Рош а-Шана приехали 1 тыс. 930 паломников-хасидов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, начиная с понедельника, 23 сентября, черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Они осуществили развертывание специального палаточного лагеря.

В состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из соседних районов области, а также специалисты отделения водолазных спасательных работ, группы пиротехнических работ, отделения радиации, химической и биологической защиты и медицинской службы аварийно-спасательного отряда спецназначения управления.

В штабе отряда было проведено специальное совещание с руководителями структурных подразделений, где доведены основные требования по несению службы и действий на случай осложнения оперативной обстановки.

Численность сводного отряда составляет 117 человек личного состава и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала рабочую группу, которая займется обследованием мест проживания и пребывания паломников-хасидов в Умани. В частности, сотрудники Госслужбы объясняют принимающим хасидов владельцам домов правила безопасности.

Кроме того, в Умань накануне Рош-ха-Шана направили усиленные подразделения полиции. В Умань прибыл сводный отряд полицейских, который насчитывает более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины.