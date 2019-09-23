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До Умані направили посилені підрозділи поліції

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 15:46
До Умані направили посилені підрозділи поліції
Фото: поліція в Умані (ch.npu.gov.ua)

В Умані посилюють заходи безпеки напередодні Рош-ха-Шана

До Умані напередодні Рош-ха-Шана направили посилені підрозділи поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

Повідомляється, що для забезпечення порядку під час святкування Рош-ха-Шана до Умані прибув зведений загін поліцейських, який налічує понад 550 співробітників поліції з 12 областей України. В даний загін увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники, співробітники поліції превентивної комунікації і поліцейські групи аеропідтримки.

Поліцейські будуть забезпечувати порядок і безпеку громадян під час святкування хасидами іудейського нового року. Зазначимо, цьогоріч за попередніми підрахунками очікується прибуття близько 40 000 хасидів з різних країн світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна служба з надзвичайних ситуацій створила в Умані робочу групу, яка займеться обстеженням місць проживання та перебування паломників-хасидів. ДСНС, зокрема, пояснює приймаючим хасидів власникам будинків правила безпеки.

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