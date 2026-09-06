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Умань готується до Рош га-Шана: до міста прибули поліцейські з Ізраїлю

10:49 06.09.2026 Нд
1 хв
Святкування юдейського нового року відбуватиметься протягом 11-13 вересня
aimg Валерія Абабіна
Фото: До Умані прибули ізраїльські правоохоронці (facebook.com/cherkasypolice)

До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які спільно з українськими колегами охоронятимуть район паломництва хасидів під час юдейського нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкащини.

Іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення Рош га-Шана. Під час координаційної наради представники обох країн узгодили спільні дії щодо забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.

Фото: До Умані прибули ізраїльські правоохоронці (facebook.com/cherkasypolice)

Наразі ізраїльські поліцейські разом з українськими правоохоронцями, рятувальниками ДСНС та військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють спільне патрулювання і проводять роз'яснювальну роботу серед паломників.

Святкування юдейського нового року відбуватиметься протягом 11-13 вересня.

Нагадаємо, до Умані традиційно з'їжджаються тисячі хасидів для паломництва до могили цадика Нахмана. Утім, ще у липні МЗС України звернулося до вірян через безпеку, попередивши, що повноцінно гарантувати їм безпеку в умовах війни неможливо.

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ІзраїльУмань