Умань готується до Рош га-Шана: до міста прибули поліцейські з Ізраїлю

До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які спільно з українськими колегами охоронятимуть район паломництва хасидів під час юдейського нового року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкащини.
Іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення Рош га-Шана. Під час координаційної наради представники обох країн узгодили спільні дії щодо забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.
Фото: До Умані прибули ізраїльські правоохоронці (facebook.com/cherkasypolice)
Наразі ізраїльські поліцейські разом з українськими правоохоронцями, рятувальниками ДСНС та військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють спільне патрулювання і проводять роз'яснювальну роботу серед паломників.
Святкування юдейського нового року відбуватиметься протягом 11-13 вересня.
Нагадаємо, до Умані традиційно з'їжджаються тисячі хасидів для паломництва до могили цадика Нахмана. Утім, ще у липні МЗС України звернулося до вірян через безпеку, попередивши, що повноцінно гарантувати їм безпеку в умовах війни неможливо.