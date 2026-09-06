Умань готовится к Рош га-Шану: в город прибыли полицейские из Израиля.

Иностранные правоохранители будут оставаться в городе до завершения Рош га-Шана. В ходе координационного совещания представители обеих стран согласовали совместные действия по обеспечению порядка и безопасности на территории паломничества.

Фото: В Умань прибыли израильские правоохранители (facebook.com/cherkasypolice)

Израильские полицейские вместе с украинскими правоохранителями, спасателями ГСЧС и военнослужащими Национальной гвардии осуществляют совместное патрулирование и проводят разъяснительную работу среди паломников.

Празднование иудейского нового года пройдет в течение 11-13 сентября.