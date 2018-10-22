Для улучшения работы аварийной газовой службы, ее финансирование необходимо увеличить как минимум вдвое, - "Николаевгаз"

Только расходы на горюче-смазочные материалы для содержания автопарка "авариек" с начала года составили более 1,5 млн гривен

Аварийно-диспетчерская служба ПАО "Николаевгаз" нуждается в дополнительном финансировании. Имеющихся в компании средств хватает только на топливо и выплату зарплаты работникам. Вместе с тем, за девять месяцев 2018 года аварийно-диспетчерская служба ПАО "Николаевгаз" осуществила более 5,5 тыс. выездов по заявкам потребителей области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За девять месяцев текущего года на финансирование работы аварийно-диспетчерской газовой службы были направлены 25,3 млн гривен, однако этих средств хватает только на выплату заработной платы и заправку автомобилей, а об обновлении устаревшего и изношенного оборудования речь вообще не идет.

Только расходы на горюче-смазочные материалы для содержания автопарка "авариек" газовой компании с начала года составили более 1,5 млн гривен. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для приобретения нового оборудования, обновление автопарка, расширения современного инструментария, финансирование аварийной службы нужно увеличить как минимум вдвое.

Несмотря на катастрофическую нехватку средств, аварийно-диспетчерская служба газа продолжает работать, ведь безопасность газораспределения является приоритетной задачей ПАО "Николаевгаз".

Так, по итогам 9 месяцев работы в службу поступило 5564 аварийных вызовов. Во время выездов было устранено 4463 утечек газа. За нарушение правил безопасности было отключено 216 абонентов.

"Наибольшее количество аварийных случаев возникает из-за привлечения потребителями к работе с газовыми приборами посторонних лиц. Наша служба всегда готова своевременно отреагировать на вызов. Но в то же время абонентам следует помнить, что их безопасность, в первую очередь, зависит от них самих", - отмечает начальник аварийно-диспетчерской службы ПАО "Николаевгаз" Андрей Токарев.

Чаще всего обращения в АДС связаны с проблемами, возникающими из-за самовольной установки или замены газового оборудования, несоблюдения требований безопасности при пользовании газовыми приборами, а также из-за неисправных дымовых и вентиляционных каналов.

Напомним, что для поддержания высокого уровня квалификации работников службы 104 предприятие ежегодно проводит тренировки бригад. Уже два года подряд команда "Николаевгаза" успешно участвует в смотре-конкурсе, который ежегодно проводится среди аварийных служб газа всей страны.