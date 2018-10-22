Для поліпшення роботи аварійної газової служби, її фінансування необхідно збільшити як мінімум удвічі, - "Миколаївгаз"

Лише витрати на паливно-мастильні матеріали для утримання автопарку "аварійок" з початку року склали понад 1,5 млн гривень

Аварійно-диспетчерська служба ПАТ "Миколаївгаз" потребує додаткового фінансування. Наявних у компанії коштів вистачає тільки на паливо і виплату зарплати працівникам. Разом з тим, за дев'ять місяців 2018 року аварійно-диспетчерська служба ПАТ "Миколаївгаз" здійснила понад 5,5 тис. виїздів за заявками споживачів області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За дев'ять місяців поточного року на фінансування роботи аварійно-диспетчерської газової служби були спрямовані 25,3 млн гривень, однак цих коштів вистачає лише на виплату заробітної плати та заправку автомобілів, а про оновлення застарілого і зношеного обладнання мова взагалі не йде.

Лише витрати на паливно-мастильні матеріали для утримання автопарку "аварійок" газової компанії з початку року склали понад 1,5 млн гривень. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Для придбання нового обладнання, оновлення автопарку, розширення сучасного інструментарію, фінансування аварійної служби потрібно збільшити як мінімум удвічі.

Незважаючи на катастрофічну нестачу коштів, аварійно-диспетчерська служба газу продовжує працювати, адже безпека газорозподілу є пріоритетним завданням ПАТ "Миколаївгаз".

Так, за підсумками 9 місяців роботи в службу надійшло 5564 аварійних викликів. Під час виїздів було усунуто 4463 витоків газу. За порушення правил безпеки було відключено 216 абонентів.

"Найбільша кількість аварійних випадків виникає через залучення споживачами до роботи з газовими приладами сторонніх осіб. Наша служба завжди готова своєчасно відреагувати на виклик. Але в той же час абонентам слід пам'ятати, що їх безпека, в першу чергу, залежить від них самих", - зазначає начальник аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Миколаївгаз" Андрій Токарєв.

Найчастіше звернення до АДС пов'язані з проблемами, що виникають із-за самовільне встановлення або заміни газового обладнання, недотримання вимог безпеки при користуванні газовими приладами, а також з-за несправних димових і вентиляційних каналів.

Нагадаємо, що для підтримки високого рівня кваліфікації працівників служби 104 підприємство щорічно проводить тренування бригад. Вже два роки поспіль команда "Миколаївгазу" успішно бере участь в огляді-конкурсі, який щорічно проводиться серед аварійних служб газу всієї країни.