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Улучшение уже через неделю: Ляшко рассказал об эффективности карантинных зон

Автор: РБК-Украина

Эффективность карантинных зон в Украине доказана тем, что в регионах, где соблюдаются нормы, эпидемиологическая ситуация улучшается уже в течение недели. Это единственный реально работающий метод.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Черновицкой ОГА.

По его словам, разделение страны на карантинные зоны по уровням эпидемиологической опасности реально работает.

"И там, где придерживаются норм, результат есть после недели введения ограничений… Другой действенной профилактики на сегодня не существует. Пока не появится вакцина, мы вынуждены будем жить в таких условиях", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в "красной зоне" дает позитивный результат, а в этих городах снижается динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Отметим, впервые с начала эпидемии в Украине за минувшие сутки зафиксировали свыше 5 000 новых случаев COVID-19. Кроме того, сегодня был очередной антирекорд по количеству умерших, у которых был коронавирус, - 93 человека за сутки.

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