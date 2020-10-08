Поліпшення вже за тиждень: Ляшко розповів про ефективність карантинних зон

Ефективність карантинних зон в Україні доведено тим, що в регіонах, де дотримуються норм, епідеміологічна ситуація поліпшується вже протягом тижня. Це єдиний реально працюючий метод.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Чернівецькій ОДА.

За його словами, розподіл країни на карантинні зони за рівнями епідеміологічної небезпеки реально працює.

"І там, де дотримуються норм, результат є після тижня введення обмежень... Іншої дієвої профілактики на сьогодні не існує. Поки не з'явиться вакцина, ми змушені будемо жити у таких умовах", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин у "червоній зоні" дає позитивний результат, а в цих містах знижується динаміка захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Відзначимо, вперше з початку епідемії в Україні за минулу добу зафіксували понад 5 000 нових випадків COVID-19. Крім того, сьогодні був черговий антирекорд за кількістю померлих, у яких був коронавірус, - 93 людини за добу.