Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ультраправые Германии требуют провести расследование в отношении действий Меркель

НовостиОбщество    31.05.2018 - 13:58
Фото: Александр Гауланд (AfD_Bund twitter)
Фото: Александр Гауланд (AfD_Bund twitter)

Партия правых хочет определить нарушила ли канцлер закон, отказавшись закрыть немецкие границы беженцам в 2015 году

Правая партия "Альтернатива для Германии" требует провести парламентское расследование действий канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию миграционного кризиса в 2015 году. Об этом сообщает The Associated Press.

"Партия, которая заняла третье место в общегосударственных выборах прошлого года, хочет, чтобы парламент определил, канцлер Ангела Меркель нарушила ли закон, отказавшись закрыть немецкие границы беженцам", - говорится в сообщении.

Также сопредседатель партии Александр Гауланд заявил, что надеется, что предложение относительно расследования поддержат партия "Свободных демократов" и консервативные депутаты от блока Меркель.

Как отмечается, осенью 2015 года сотни тысяч беженцев отправились в Германию, большинство из них бежали от войны из Сирии, Ирака и Афганистана. Вследствие этого Германия получила свыше миллиона заявлений о предоставлении убежища.

Резкое увеличение количества беженцев вызвало недовольство среди немцев, что и позволило получить голоса на выборах правым партиям вроде AfD, которая заняла третье место.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 января 2018 года Министерство внутренних дел Германии заявило, что страна почти завершила прием беженцев согласно миграционной программе Европейского Союза.

В Германии применили первые запреты для дизельных авто Меркель назвала еврозону "лучшей гарантией" мира в Европе
Теги публикации: Германия, Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top