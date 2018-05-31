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Ультраправі Німеччини вимагають провести розлідування щодо дій Меркель

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 13:58
Фото: Александр Гауланд (AfD_Bund twitter)
Фото: Александр Гауланд (AfD_Bund twitter)

Партія правих хоче визначити чи порушила канцлер закон, відмовившись закрити німецькі кордони біженцям у 2015 році

Права партія "Альтернатива для Німеччини" вимагає провести парламентське розслідування дій канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо врегулювання міграційної кризи у 2015 році. Про це повідомляє The Associated Press.

"Партія, яка посіла третє місце у загальнодержавних виборах минулого року, хоче, щоб парламент визначив, чи канцлер Ангела Меркель порушила закон, відмовившись закрити німецькі кордони біженцям", - йдеться у повідомленні.

Також співголова партії Александр Гауланд заявив, що сподівається, що пропозицію щодо розслідування підтримають партія "Вільних демократів" та консервативні депутати від блоку Меркель.

Як зазначається, восени 2015 року сотні тисяч біженців вирушили до Німеччини, більшість із них втекли від війни у Сирії, Іраку та Афганістані.Внаслідок цього Німеччина отримала понад мільйона заяв про надання притулку.

Різке збільшення кількості біженців спричинило незадоволення серед німців, що і дозволило отримати голоси на виборах правим партіям на кшталт AfD, яка посіла третє місце.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 січня 2018 року Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що країна майже завершила прийом біженців відповідно до міграційної програми Європейського Союзу.

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Теги публікації: Германия, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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