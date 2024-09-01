Зазначається, що майже 1,7 млн виборців Тюрінгії, які мають право голосу, змогли проголосувати до 18:00. Згідно з початковими прогнозами каналу ARD, партія AfD, яку Федеральне відомство із захисту конституції класифікує як правоекстремістську, однозначно перемагає з результатом 30,5% голосів. Християнські демократи у свою чергу посіли друге місце з 24,5%.

Ліві на чолі з чинним прем'єр-міністром Бодо Рамелоу опустилися на 4 місце з 12,5%. Вони втратили більше половини голосів, порівняно з 2019 роком. Тим часом, згідно з екзит-полами, "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), який вважається ультралівим і проросійським, посідає третє місце з результатом до 16%.

Партія чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца отримає 7% голосів. А от партія Зелених та ВДП не потраплять до земельного парламенту, оскільки набрали 4% та 1,3% відповідно.

Говорячи про Саксонію, де прем'єр-міністром є Міхаель Кречмер, який закликав припинити військову допомогу Україні, прогнози дещо інші. Його партія ХДС утримує невелику перевагу над AfD.

За даними інституту Infratest dimap, у неділю вона набрала 31,5% голосів, а AfD, яку земельне Управління захисту конституції також розглядає як явну праворадикальну силу, отримала 30,0%.

Також згідно з прогнозом, "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) посів третє місце з 12,0%, випередивши СДПН з 8,5%. "Зелені" з результатом 5,5% виявилися трохи вищими за п'ятивідсотковий бар'єр, тоді як "Ліві" з 4,0% і ВДП, не згадана в прогнозі окремо, залишилися нижче цього рівня.