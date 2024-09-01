Отмечается, что почти 1,7 млн избирателей Тюрингии, имеющих право голоса, смогли проголосовать до 18:00. Согласно первоначальным прогнозам канала ARD, партия AfD, которую Федеральное ведомство по защите конституции классифицирует как явно правоэкстремистскую, однозначно побеждает с результатом 30,5% голосов. Христианские демократы в своюс очередь заняли второе место с 24,5%.

Левые во главе с действующим премьер-министром Бодо Рамелоу опустились на четверое место с 12,5%. Они потеряли более половины голосов по сравнению с 2019 годом. Тем временем согласно экзит-полам, "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW), который считается ультралевым и пророссийским, занимает третье место с результатом до 16%.

Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца получит 7% голосов. А вот партия Зеленых и СвДП не попадут в земельный парламент, поскольку набрали 4% и 1,3% соответственно.

Говоря о Саксонии, где премьер-министром является Михаэль Кречмер, который призвал прекратить военную помощь Украине, прогнозы немного иные. Его партия ХДС удерживает небольшое преимущество над AfD.

Согласно данным института Infratest dimap, в воскресенье она набрала 31,5% голосов, а AfD, которую земельное Управление по защите конституции также рассматривает как явную праворадикальную силу, получила 30,0%.

Также согласно прогнозу, "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) занял третье место с 12,0%, опередив СДПГ с 8,5%. "Зеленые" с результатом 5,5% оказались немного выше пятипроцентного барьера, тогда как "Левые" с 4,0% и СвДП, не упомянутая в прогнозе отдельно, остались ниже этого уровня.