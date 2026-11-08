Ультраправа AfD хоче організувати саміт США, РФ і Німеччини без участі України

Як заявив заступник голови фракції AfD у Бундестазі Маркус Фронмайєр, який також входить до комітету з питань закордонних справ німецького парламенту, Німеччина хоче організувати зустріч за участі США та Росії, але без участі України.

Місцем проведення саміту партія обрала Абу-Дабі, а орієнтовним терміном назвала весну наступного року.

У партії стверджують, що мають налагоджені контакти з представниками обох країн. Зокрема, депутати заявили про зв'язки з Державним департаментом США та радниками президента Дональда Трампа.

Також вони запевняють, що спілкуються з представниками російського МЗС, адміністрації президента РФ і відповідних розвідувальних служб.

Водночас AfD посідає перше місце в загальнонаціональних опитуваннях щодо електоральних намірів у Німеччині. За даними, наведеними Le Monde, підтримка партії становить 27-30%. Для порівняння, коаліція ХДС-ХСС федерального канцлера Фрідріха Мерца має 18-23%.

Що відомо про контакти AfD із Кремлем

Про можливу зустріч із представниками німецької партії вже заявив російський банкір Кирило Дмитрієв, наближений до Володимира Путіна. Він бере участь у переговорах між Росією та Україною.

22 жовтня під час перебування у Стамбулі Дмитрієв повідомив, що в грудні планує зустрітися з представниками AfD. Також він згадав про форум, який орієнтовно має відбутися у другому кварталі 2027 року.

Однак російський представник не уточнив ані мету цієї зустрічі, ані місце її проведення. Своєю чергою, Фронмайєр заявив, що саме Дмитрієв координує підготовку майбутнього саміту з американською стороною.