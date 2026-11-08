Ультраправа AfD хоче організувати саміт США, РФ і Німеччини без участі України

Німецькі ультраправі хочуть долучитися до врегулювання війни, але пропонують формат переговорів без української сторони. Організувати зустріч планують у 2027 році.
Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Як заявив заступник голови фракції AfD у Бундестазі Маркус Фронмайєр, який також входить до комітету з питань закордонних справ німецького парламенту, Німеччина хоче організувати зустріч за участі США та Росії, але без участі України.
Місцем проведення саміту партія обрала Абу-Дабі, а орієнтовним терміном назвала весну наступного року.
У партії стверджують, що мають налагоджені контакти з представниками обох країн. Зокрема, депутати заявили про зв'язки з Державним департаментом США та радниками президента Дональда Трампа.
Також вони запевняють, що спілкуються з представниками російського МЗС, адміністрації президента РФ і відповідних розвідувальних служб.
Водночас AfD посідає перше місце в загальнонаціональних опитуваннях щодо електоральних намірів у Німеччині. За даними, наведеними Le Monde, підтримка партії становить 27-30%. Для порівняння, коаліція ХДС-ХСС федерального канцлера Фрідріха Мерца має 18-23%.
Про можливу зустріч із представниками німецької партії вже заявив російський банкір Кирило Дмитрієв, наближений до Володимира Путіна. Він бере участь у переговорах між Росією та Україною.
22 жовтня під час перебування у Стамбулі Дмитрієв повідомив, що в грудні планує зустрітися з представниками AfD. Також він згадав про форум, який орієнтовно має відбутися у другому кварталі 2027 року.
Однак російський представник не уточнив ані мету цієї зустрічі, ані місце її проведення. Своєю чергою, Фронмайєр заявив, що саме Дмитрієв координує підготовку майбутнього саміту з американською стороною.
Нагадуємо, найближчими тижнями Берлін прийме саміт Коаліції охочих. Учасники планують узгодити допомогу Україні, гарантії безпеки після перемир’я та подальші дипломатичні кроки.
Крім того, Німеччина та Велика Британія шукають додаткові засоби ППО для України. План для інших партнерів хочуть підготувати до засідання Рамштайну 17 листопада.