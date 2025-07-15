Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США

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Для чого Трамп заявив про вторинні тарифи і на кого вони вплинуть?

Яку зброю Україна може отримати від США і хто за неї заплатить?

Як може Путін відповісти на ультиматум Трампа?

У переговорах про закінчення російсько-української війни з'явився натяк на зрушення з мертвої точки. Президент США Дональд Трамп перейшов від пустих заяв про незадоволення Путіним до поступового тиску на Росію. Хоча цей тиск досі не вийшов у практичну площину, погрози Трампа тепер стали чіткими і з конкретними дедлайнами.

В Овальному кабінеті президент США заявив: якщо Росія і Україна не досягнуть угоди протягом 50 днів - до кінця серпневих канікул, Штати запровадять вторинні тарифи проти РФ.

"Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100%, - сказав він під час спілкування і під час спільної пресконференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте.

Водночас Трамп висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.

Цього разу президент США погрожує вторинними тарифами не тільки Путіну, а й його союзникам і партнерам. Передовсім, це Індія та Китай, яку купують російські енергоресурси, сказав РБК-Україна виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. У випадку якщо вторинні тарифи будуть запроваджені, це означатиме здорожчання індійських і китайських товарів, які ввозяться до США на 100%. Відповідно, вони будуть програвати конкуренцію товарам з інших країн на американському ринку.

У цій ситуації також ключовим буде долучення європейських країн до ініціативи Трампа.

"Якщо Європа приєднається до цього ультиматуму і, мовляв, ми теж запровадимо такі тарифи, то у Китаю та Індії просто не буде іншого вибору, як почати жорстко тиснути на Росію щодо припинення вогню. Оскільки ці країни дійсно дуже сильно постраждають і вони не можуть замінити одразу і американський, і європейський ринки для себе", - сказав виданню Леонов.

Patriot і не тільки

Друга частина заяви Трампа стосується надання Україні зброї. Президент США підтвердив, що готується відправка 17 систем ППО Patriot до України. Частина з них, за словами Трампа, прибуде вже за декілька днів.

Президент США і раніше анонсував надання Україні додаткових систем Patriot. Однак він не пояснював, що саме має на увазі - чи нові батареї, чи просто ракети до вже наявних.

Разом з тим, Україна отримає не лише зброю для оборони. Про що саме йде мова, Трамп не уточнив. Проте напередодні видання Axios з посиланням на джерела в Білому домі повідомило, що план Трампа, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які здатні вражати цілі в глибині території РФ, включно з Москвою. Згодом портал Military Watch Magazine повідомив, що Трамп розглядає можливість передачі Україні ракет JASSM.

Це високоточні крилаті ракети з великим радіусом дії, призначені для знищення укріплених наземних об’єктів без необхідності входження в зону дії ворожих систем протиповітряної оборони. Вони, зокрема, запускаються з винищувачів, таких як F-16, і здатні точно вражати цілі на відстані до 370 км у базовій версії та понад 900 км у модифікації JASSM-ER.

Представники США, України та європейських країн розраховують, що ця зброя може змінити хід війни та вплинути на рішення Путіна щодо можливості припинення бойових дій, повідомляє Axios.

Серед іншого, американська зброя залишається ключовою в контексті стримування російського наступу на більшості ділянок фронту.

"Постачання зброї Україні може нівелювати ці бажання і плани Путіна, які він будує щодо України протягом цього літа", - підкреслив Леонов.

Принципова відмінність від попередніх постачань полягає в тому, що зброю купуватимуть для Києва країни-члени НАТО.

"Ми уклали угоду, за якою ми будемо надсилати їм зброю, і вони (НАТО - ред.) будуть за неї платити. Сполучені Штати не будуть вносити жодних платежів. Ми нічого не купуємо, але ми будемо виробляти це, і вони будуть платити за це", - зазначив Трамп.

Президент США зможе подати це своїм виборцям як "хорошу угоду". З іншого боку, європейські члени НАТО таким чином мають можливість записати допомогу Україні у власні оборонні видатки, і таким чином наблизитися до виконання показника у 5% від ВВП на оборону - що було ключовим для США на останньому саміті НАТО.

Нарешті прорив?

"Це дійсно величезний прорив, бо ще місяць-півтора тому Дональд Трамп взагалі відмовлявся надавати Україні будь-яку зброю і все постачання, навіть яке то припинялося, то відновлювалося, стосувалося тільки того, що Україні обіцяв і планував передати Джо Байден. Тому зараз це фактично новий етап в політиці цієї адміністрації Білого Дому", - сказав виданню Леонов.

Ще більше інструментів Трампу для тиску на Росію можуть дати конгресмени. У дипломатичних колах Європи та України великі надії покладають на санкційний законопроект сенаторів Грема і Блюменталя, який має потенціал сильно вдарити по російській економіці.

Проте розслаблятися не варто. Від Росії, ймовірно, слід чекати нових спроб задурити голову Трампу, як уже траплялося декілька разів.

"Цікаво, яким чином росіяни спробують цю ситуацію трохи відіграти. І чи Трамп піде назустріч, чи буде дотискати свою лінію", - резюмував Леонов.

Та навіть такі половинчасті заяви від господаря Білого дому точно допоможуть Україні хоча б у короткостроковій перспективі.