Улицы оккупированного Симферополя залило водой

В оккупированном Крыму сильно ухудшилась погода. Ливни затопили улицы столицы полуострова - Симферополь.
Об этом сообщает местное издание 3652.
Как сообщается, улицы города залило водой. В Симферополе в субботу только за сутки выпало больше месячной нормы осадков. В результате затопило торговый центр и территорию возле железнодорожного вокзала. Легковые автомобили, автобусы и троллейбусы набрали воды в салон.
Общественный транспорт буквально тонул в воде. Синоптики предупреждают, что в воскресенье, 30 мая, погода может ухудшиться.
Напомним, Карпаты засыпает снегом, в других регионах Украины идут дожди.
Отметим, сегодня из-за сильных ливней возможны подтопления в западных областях.
Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. В целом ожидаются дождь почти по всей территории Украины, местами с градом и грозами.