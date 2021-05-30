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Улицы оккупированного Симферополя залило водой

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Симферополь, Воскресенье 30 мая 2021 12:04
Улицы оккупированного Симферополя залило водой Фото: Симферополь залило водой (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму сильно ухудшилась погода. Ливни затопили улицы столицы полуострова - Симферополь.

Об этом сообщает местное издание 3652.

Как сообщается, улицы города залило водой. В Симферополе в субботу только за сутки выпало больше месячной нормы осадков. В результате затопило торговый центр и территорию возле железнодорожного вокзала. Легковые автомобили, автобусы и троллейбусы набрали воды в салон.

Общественный транспорт буквально тонул в воде. Синоптики предупреждают, что в воскресенье, 30 мая, погода может ухудшиться.

Напомним, Карпаты засыпает снегом, в других регионах Украины идут дожди.

Отметим, сегодня из-за сильных ливней возможны подтопления в западных областях.

Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. В целом ожидаются дождь почти по всей территории Украины, местами с градом и грозами.

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