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Вулиці окупованого Сімферополя залило водою

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Сімферополь, Неділя 30 травня 2021 12:04
Вулиці окупованого Сімферополя залило водою Фото: Сімферополь залило водою (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму сильно погіршилась погода. Зливи затопили вулиці столиці півострову - Сімферополь.

Про це повідомляє місцеве видання 3652.

Як повідомляється, вулиці міста залило водою. У Сімферополі у суботу лише за добу випало більше місячної норми опадів. В результаті затопило торговий центр і територію біля залізничного вокзалу. Легкові авто, автобуси і тролейбуси "набрали води" в салон.

Громадський транспорт буквально тонув у воді. Синоптики попереджають, що в неділю, 30 травня, погода може погіршитися.

Нагадаємо, Карпати засипає снігом, в інших регіонах України йдуть дощі.

Зазначимо, сьогодні через сильні зливи можливі підтоплення у західних областях.

Крім того, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. Загалом очікується дощ майже по всій території України, подекуди з градом та грозами.

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