Вулиці окупованого Сімферополя залило водою
В окупованому Криму сильно погіршилась погода. Зливи затопили вулиці столиці півострову - Сімферополь.
Про це повідомляє місцеве видання 3652.
Як повідомляється, вулиці міста залило водою. У Сімферополі у суботу лише за добу випало більше місячної норми опадів. В результаті затопило торговий центр і територію біля залізничного вокзалу. Легкові авто, автобуси і тролейбуси "набрали води" в салон.
Громадський транспорт буквально тонув у воді. Синоптики попереджають, що в неділю, 30 травня, погода може погіршитися.
Нагадаємо, Карпати засипає снігом, в інших регіонах України йдуть дощі.
Зазначимо, сьогодні через сильні зливи можливі підтоплення у західних областях.
Крім того, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. Загалом очікується дощ майже по всій території України, подекуди з градом та грозами.