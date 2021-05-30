Вулиці окупованого Сімферополя залило водою

Як повідомляється, вулиці міста залило водою. У Сімферополі у суботу лише за добу випало більше місячної норми опадів. В результаті затопило торговий центр і територію біля залізничного вокзалу. Легкові авто, автобуси і тролейбуси "набрали води" в салон.

Громадський транспорт буквально тонув у воді. Синоптики попереджають, що в неділю, 30 травня, погода може погіршитися.