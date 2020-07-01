На улицы Мелитополя хотят выйти казаки. Полиция говорит, что не имеют права

На улицы Мелитополя и близлежащих населенных пунктов хотят выйти казачьи патрули. Однако согласно действующему законодательству, они пока не имеют на это права.

Об этом говорится в сообщении полиции Запорожской области.

В конце июня в городе открыли так называемую канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового. Канцелярия станет местом проведения общих собраний для казаков. Кроме того, на открытии заявили о планах восстановить функцию охраны общественного порядка якобы в качестве "народной полиции", в том числе, проводить задержания и выписывать административные переговоры. Ведутся переговоры с Бердянской погранзаставой.

В то же время полиция Запорожской области сообщает, что информация об охране общественного порядка казачьим формированием не соответствует действительности. А для участия в этом общественное формирование должно пройти специальную регистрацию как юридическое лицо. При этом решение о регистрации формирования с функцией охраны общественного порядка подается при согласовании органами полиции или Пограничной службы устава и списка участников.

"Пока никаких уставных материалов от Мелитопольского куреня Казацкого Войска Запорожского Низового для согласования к руководству ГУНП в Запорожские области не поступало. Также стоит отметить, что согласно действующему законодательству свою деятельность общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы проводят исключительно под контролем органов Национальной полиции", - говорится в сообщении.

РБК-Украина обратилось за комментариями в пресс-службу полиции Запорожской области, однако там ограничились информацией, обнародованной на сайте областного главка.

Согласно данным из открытых источников, Мелитопольский курень действует с 1993 года.

Напомним, в феврале 2020 года прокуратура сообщила о подозрении так называемому "крымскому казачьему атаману", который принимал участие в аннексии украинского полуострова.