Улицы в честь боевиков. У Путина готовят россиян к аннексии Донбасса, - "Медуза"

В частности, в Курске, Брянске Грозном, Якутске и Омске появятся улицы в честь главаря "ДНР" Александра Захарченко, еще в нескольких городах назовут улицы именем командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

Близкие к администрации президента Владимира Путина источники отмечают, что регионам предлагали называть улицы в честь Захарченко, Жоги и погибших в Украине российских военных. Но большинство городов предпочитают выбирать первые два варианта, чтобы не заострять внимание на своих потерях.

По их словам, одна из основных целей - символически сблизить войну в Украине и Великую отечественную. Еще один собеседник "Медузы" подчеркивает, что таким способом идет подготовка общественного мнения к "присоединению" оккупированных территорий к Российской Федерации.

"На восстановление "республик" будут выделяться бюджетные деньги, а людям и так трудно из-за инфляции в стране. Так они будут понимать - тратим не на чужих, на своих. Через названия улиц такая общая идентичность может создаваться, будет преодолеваться разделение на "мы" и "они", - добавил он.