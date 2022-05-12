Вулиці на честь бойовиків. У Путіна готують росіян до анексії Донбасу, - "Медуза"

Зокрема, в Курську, Брянську Грозному, Якутську та Омську з'являться вулиці на честь ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, ще в декількох містах назвуть вулиці ім'ям командира батальйону "Спарта" Володимира Жоги.

Близькі до адміністрації президента Володимира Путіна джерела відзначають, що регіонам пропонували називати вулиці на честь Захарченка, Жоги і загиблих в Україні російських військових. Але більшість міст вважають за краще обирати перші два варіанти, щоб не загострювати увагу на своїх втратах.

За їх словами, одна з основних цілей - символічно зблизити війну в Україні та Велику вітчизняну. Ще один співрозмовник "Медузи" підкреслює, що таким способом йде підготовка громадської думки до "приєднання" окупованих територій до Російської Федерації.

"На відновлення "республік" будуть виділятися бюджетні гроші, а людям і так важко через інфляцію в країні. Так вони будуть розуміти - витрачаємо не на чужих, на своїх. Через назви вулиць така спільна ідентичність може створюватися, буде долатися розподіл на "ми" і "вони", - додав він.