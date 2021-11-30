На вулиці вітряно. Поліція опублікувала рекомендацію щодо паркування авто
Фото: поліція опублікувала рекомендацію щодо паркування авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Київській області сьогодні вдень буде сильний вітер. Поліція опублікувала рекомендацію щодо паркування авто.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції Київської області.
"На вулиці вітряно. Радимо паркувати транспортні засоби в безпечних місцях, уникаючи сухостою та ненадійно закріплених предметів", - порадили в поліції.
Зазначимо, сьогодні штормове попередження оголошено у 11 областях та Києві. Сильний вітер буде у таких регіонах:
- Сумській,
- Чернігівській,
- Київській,
- Житомирській,
- Рівненській,
- Волинській,
- Тернопільській,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Хмельницькій,
- Івано-Франківській.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.