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На вулиці вітряно. Поліція опублікувала рекомендацію щодо паркування авто

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 09:28
На вулиці вітряно. Поліція опублікувала рекомендацію щодо паркування авто Фото: поліція опублікувала рекомендацію щодо паркування авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Київській області сьогодні вдень буде сильний вітер. Поліція опублікувала рекомендацію щодо паркування авто.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції Київської області.

"На вулиці вітряно. Радимо паркувати транспортні засоби в безпечних місцях, уникаючи сухостою та ненадійно закріплених предметів", - порадили в поліції.

Зазначимо, сьогодні штормове попередження оголошено у 11 областях та Києві. Сильний вітер буде у таких регіонах:

  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Київській,
  • Житомирській,
  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Тернопільській,
  • Львівській,
  • Чернівецькій,
  • Хмельницькій,
  • Івано-Франківській.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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