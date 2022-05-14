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На улицах Мелитополя много приезжих. Разносят сплетни о поддержке России, - ОВА

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Мелитополь, Суббота 14 мая 2022 08:59
На улицах Мелитополя много приезжих. Разносят сплетни о поддержке России, - ОВА Фото: оккупанты в Мелитополе пытаются склонить население в поддержке России (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

На улицах оккупированного Мелитополя появилось много приезжих из других оккупированных регионов Украины. Они в людных местах распространяют сплетни о якобы поддержке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

В частности, жители Мелитополя отмечают, что в городе появилось много незнакомых людей, которые распространяют сплетни. Их завезли перед 9 мая из Крыма и оккупированного Донбасса, селят в пустых домах и квартирах.

"Завезенные работают по городским рынкам, в скверах и парках - подсаживаются к людям и выводят их на разговоры, чтобы навязать мнения о том, что в городе уже якобы 60% населения перешли на сторону России и что Украина уже забыла о Мелитополе", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что 15 сотрудников полиции Мелитополя перешли на службу в "народную милицию".

Напомним, ранее в оккупированный Херсон приехала вице-спикер Госдумы России собрать "социальные запросы". Приезд состоялся на фоне намерения оккупационных властей просить о "присоединении области к России".

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