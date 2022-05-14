На вулицях Мелітополя багато приїжджих. Розносять плітки про підтримку Росії, - ОВА
На вулицях окупованого Мелітополя з'явилося багато приїжджих з інших окупованих регіонів України. Вони в людних місцях поширюють плітки про нібито підтримку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
Зокрема, жителі Мелітополя відзначають, що в місті з'явилося багато незнайомих людей, які поширюють плітки. Їх завезли перед 9 травня з Криму і окупованого Донбасу, селять в порожніх будинках і квартирах.
"Завезені працюють по міських ринках, в скверах і парках - підсаджуються до людей і виводять їх на розмови, щоб нав'язати думки про те, що в місті вже нібито 60% населення перейшли на бік Росії і що Україна вже забула про Мелітополь", - йдеться в повідомленні.
Крім того, відомо, що 15 співробітників поліції Мелітополя перейшли на службу в "народну міліцію".
Нагадаємо, раніше в окупований Херсон приїхала віце-спікер Держдуми Росії зібрати "соціальні запити". Приїзд відбувся на тлі наміру окупаційної влади просити про "приєднання області до Росії".
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