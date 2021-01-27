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Улица Сагайдачного на киевском Подоле останется пешеходной

Автор: РБК-Украина

Улица Сагайдачного на киевском Подоле и в дальнейшем будет оставаться пешеходной. Ее назначение пытались изменить через Окружной административный суд Киева.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что сегодня Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу исполкома Киевского городского. Таким образом, распоряжение о пешеходной зоне на Контрактовой площади и на улице Петра Сагайдачного осталось в силе.

Пешеходную зону здесь ввели еще в 2017 году, но в мае 2020 года Окружной административный суд Киева отменил ее.

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Напомним, ранее на отремонтированном Шулявском мосту в Киеве упали электроопоры и повредили девять автомобилей. Пострадавших в результате инцидента не было, но полиция открыла уголовное дело по статье нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

В связи с этой аварией на мосту было ограничено движение до станции метро "Дорогожичи", а также пришлось изменить движение троллейбусов. Кроме того, в районе Шулявского моста образовались значительные пробки.

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