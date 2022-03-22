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Уличные бои за Тростянец продолжаются: жителей просят оставаться в укрытиях

Фото: бои за Тростянец 22 марта продолжаются (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Тростянце продолжаются уличные бои за город. Местных жителей просят спрятаться в подвальных помещениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Тростянца Юрия Бова в Facebook.

"Продолжаются бои за Тростянец. Молимся за жизнь каждого нашего военного и ребят из ТРО", - написал Бова.

Он подчеркнул, что при условии уличных боев речь о "зеленом коридоре", доставке гуманитарных грузов в Тростянец или ремонте поврежденных электролиний сегодня не идет.

"Просьба к жителям. Во время обстрелов и уличных боев максимально скрываться в подвальных помещениях. Надо это все ужасы вытерпеть! Мы победим!"- добавил Бова.

Напомним, вчера российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Тростянец Сумской области. Из тяжелой артиллерии удары были нанесены по жилым домам местных жителей. В результате инцидента погибло 3 человека.

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