Уличное Правосудие? Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;
Алексей Данилов, секретарь СНБО України;
Сергей Костенко, руководитель Одесской областной прокуратуры;
Анна Коломийчук, прокурор Одесской областной прокуратуры;
Маси Найем, адвокат Сергея Стерненко;
Роман Синицын, общественный активист, волонтер;
Екатерина Рожкова, заместитель главы Национального банка Украины;
Роман Сульжик, член Наблюдательного совета «ПриватБанка»;
Тимофей Милованов, внештатный советник главы Офиса Президента;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
Егор Чернев, народный депутат, «Слуга Народа»;
Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Николай Катеринчук, лидер «Европейской партии Украины»;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ».
Они говорят, а решает народ.