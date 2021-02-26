Уличное Правосудие? Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;

Алексей Данилов, секретарь СНБО України;

Сергей Костенко, руководитель Одесской областной прокуратуры;

Анна Коломийчук, прокурор Одесской областной прокуратуры;

Маси Найем, адвокат Сергея Стерненко;

Роман Синицын, общественный активист, волонтер;

Екатерина Рожкова, заместитель главы Национального банка Украины;

Роман Сульжик, член Наблюдательного совета «ПриватБанка»;

Тимофей Милованов, внештатный советник главы Офиса Президента;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Егор Чернев, народный депутат, «Слуга Народа»;

Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Николай Катеринчук, лидер «Европейской партии Украины»;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ».

Они говорят, а решает народ.